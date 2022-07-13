.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المركزي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي 

  • الخط
اقتصاد

المركزي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

في أعلى مستوى للفائدة منذ مارس 2016

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتسابق البنوك المركزية حول العالم لرفع الفائدة في محاولة لكبح التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية.

ورفع البنك المركزي النيوزيلاندي سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي بنصف في المئة إلى 2.5% وهو أعلى مستوى للفائدة منذ مارس 2016.

من جانبه، رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية الفائدة بـ0.5% إلى 2.25% وهي أكبر زيادة منذ أن اعتمد البنك نظام السياسة الحالية في 1999 وبعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 سنة.

وتترقب الأسواق نتيجة اجتماع بنك كندا، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكبح التضخم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اقتصاد السويد في خطر بسبب الحرب في أوكرانيا.. كيف؟ اقتصاد السويد في خطر بسبب الحرب في أوكرانيا.. كيف؟
اكتشف المزيد