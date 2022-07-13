اقتصاد
المركزي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
في أعلى مستوى للفائدة منذ مارس 2016
تتسابق البنوك المركزية حول العالم لرفع الفائدة في محاولة لكبح التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية.
ورفع البنك المركزي النيوزيلاندي سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي بنصف في المئة إلى 2.5% وهو أعلى مستوى للفائدة منذ مارس 2016.
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من جانبه، رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية الفائدة بـ0.5% إلى 2.25% وهي أكبر زيادة منذ أن اعتمد البنك نظام السياسة الحالية في 1999 وبعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 سنة.
وتترقب الأسواق نتيجة اجتماع بنك كندا، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكبح التضخم.
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