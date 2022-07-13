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بايدن: أرقام التضخم الأميركي "مرتفعة بشكل غير مقبول"

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الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن: أرقام التضخم الأميركي "مرتفعة بشكل غير مقبول"

بيانات التضخم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوماً من الانخفاضات في أسعار الغاز

واشنطن - رويترز

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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن أرقام التضخم لشهر يونيو حزيران كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة، نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.

وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".

وتسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم في أربعة عقود، وعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

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قالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، إن التضخم قفز في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو، إلى 9.1%. وكان هذا أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبع ارتفاعًا بنسبة 8.6% في مايو.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0% في مايو.

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