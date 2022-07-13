تحسن ظروف الأعمال في دبي بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات

سجل مؤشر مديري المشتريات في دبي، القراءة الأعلى منذ يونيو 2019، حيث بلغ 56.1 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ55.7 نقطة كان قد سجلها في مايو، ليبقى فوق مستوى الخمسين نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء هذا الأداء مع تحسن ظروف الأعمال بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، مدفوعة جزئيا بتعافي قطاعات السفر والسياحة والبناء.

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من ناحية أخرى، سجل معدل التضخم في الإمارة 4.7% على أساس سنوي في مايو، وهو الأعلى منذ عام 2016.

وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات، سجل قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في شهر يونيو، لكنه انخفض من 55.6 نقطة في شهر مايو إلى 54.8 نقطة في يونيو.

ووفقا للمؤشر، فإن أداء القطاع غير المنتج للنفط، تحسن في كل شهر من الأشهر الـ19 الماضية، مستفيدا من تعافي الظروف الاقتصادية بعد رفع قيود فيروس كورونا.