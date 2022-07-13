اقتصاد مصر
تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر 18% بـ 7.2 مليار دولار خلال 12 شهراً
تزامناً مع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي
تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنسبة 18% خلال عام، بما يعادل 7.2 مليار دولار، تزامناً مع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي استدعت استخدام جزء من هذه الاحتياطيات، خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأعلن المركزي المصري انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنحو ملياري دولار لتبلغ 33.4 مليار دولار الشهر الماضي.
مادة اعلانية
يذكر أن هذه الاحتياطيات قد تراجعت أيضاً بـ 3.9 مليار دولار في مارس، و بنحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي.
اقرأ أيضاً
-
بعد أزمة اليورو والدولار.. كيف يتحرك الجنيه المصري؟تأثر الجنيه المصري بشكل مباشر بالأزمات الخارجية التي تواجه غالبية الاقتصادات قصص اقتصادية
-
صادرات مصر من البترول تقفز 84% لـ 12.9 مليار دولارجذب استثمارات لشركات بترول عالمية وتنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول قصص اقتصادية
-
لماذا أصدر المركزي المصري عملة نقدية بلاستيكية؟تم استخدام البوليمر لأول مرة لطباعة العملات النقدية في أستراليا في العام 1988 قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية