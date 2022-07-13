تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر 18% بـ 7.2 مليار دولار خلال 12 شهراً

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنسبة 18% خلال عام، بما يعادل 7.2 مليار دولار، تزامناً مع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي استدعت استخدام جزء من هذه الاحتياطيات، خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأعلن المركزي المصري انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنحو ملياري دولار لتبلغ 33.4 مليار دولار الشهر الماضي.

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يذكر أن هذه الاحتياطيات قد تراجعت أيضاً بـ 3.9 مليار دولار في مارس، و بنحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي.