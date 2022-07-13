اقتصاد تركيا
تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 10.9% في مايو
والبطالة المقنعة المعدلة موسميا ترتفع 0.8 نقطة مئوية إلى 22.4%
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3 نقطة مئوية إلى 10.9% على أساس شهري في مايو/أيار، في حين ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسميا 0.8 نقطة مئوية إلى 22.4%.
وكانت البطالة المقنعة تنخفض في أغلب أوقات العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير/كانون الثاني 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.
مادة اعلانية
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسميا في أبريل/نيسان بلغ 11.2%.
وأشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع مشاركة قوة العمل 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 53.6%.
اقرأ أيضاً
-
استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركيةبالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر أسواق المال
-
صادرات مصر من البترول تقفز 84% لـ 12.9 مليار دولارجذب استثمارات لشركات بترول عالمية وتنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول قصص اقتصادية
-
بعد أزمة اليورو والدولار.. كيف يتحرك الجنيه المصري؟تأثر الجنيه المصري بشكل مباشر بالأزمات الخارجية التي تواجه غالبية الاقتصادات قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية