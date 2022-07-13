مع مطالبة "نفتوغاز" تجميد ديونها.. تزايد المخاوف من تخلف أوكرانيا عن السداد

طلبت شركة الغاز الأوكرانية المملوكة للدولة "نفتوغاز"، من دائنيها الدوليين تأجيل سداد ديونها لمدة عامين، مما عزز التوقعات بأن الحكومة قد تفعل الشيء نفسه قريبا.

ويحل في 19 يوليو الجاري، أجل استحقاق سندات لـ"نفتوغاز"، فضلا عن دفعتي فوائد، بقيمة 335 مليون دولار.

مادة اعلانية

وقالت الشركة، إن الغزو الروسي جعلها تعاني نقصا في السيولة لأن العديد من عملائها غير قادرين الآن على دفع فواتيرهم.

وفي طلبها لتجميد الدفع، ذكرت "نفتوغاز"، أن الغزو الروسي المستمر أدى إلى "تدهور اقتصادي وتجاري كبير في أوكرانيا"، وأن تخلف عملائها عن سداد مدفوعاتهم "أثر سلبا على وضع السيولة لديها".

وتعد "نفتوغاز"، مصدر دخل رئيسيا لأوكرانيا، إذ أسهمت بما يقرب من 17% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة العام الماضي.

وكان يعمل في الشركة قبل الحرب ما يزيد على 50 ألف موظف.

وسيزيد إجراء تجميد المدفوعات التوقعات بأن تقدم الحكومة نفسها على إجراء مماثل قبل دفع ما يقرب من مليار دولار من السندات السيادية المستحقة في سبتمبر، رغم أنها تقول حتى الآن إنها تعتزم السداد.