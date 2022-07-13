رئيس الإمارات: تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية ضمن خططنا للتنمية
ثمن دور القطاع الخاص في الاقتصاد
قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات تسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف دول العالم.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد في كلمة له، اليوم الأربعاء: "نثق بمستقبل أفضل لوطننا وشعبنا هدفنا الأول والأخير هو شعب الإمارات".
وأشار إلى السعي نحو تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، مضيفا: "حققنا إنجازات نوعية عديدة واستثنائية لكونها دولة شابة وفتية".
وثمن رئيس الإمارات الدور الحيوي والمهم للقطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفاً: "نهدف لتنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا.. ونحن مستمرون في تعزيز القوة التنافسية وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية".
ولفت إلى أن تنويع اقتصاد الإمارات ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خطط التنمية، مؤكدا أن اقتصاد الإمارات يعد ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونموا.
وقال الشيخ محمد بن زايد: "نمتلك منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة".
من ناحية أخرى، أكد أن سياسة الإمارات ستظل داعمة للأمن والاستقرار في العالم. وقال: "مستمرون بمد يد العون إلى جميع المجتمعات دون النظر للعرق واللون والدين".
وذكر أن الإمارات "تمد يد الصداقة إلى دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش".
وتابع: "نثمن الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون على أرض دولتنا.. وراحة المواطن وسعادته ستكونان الأساس في كل خططنا.. كما أن التفاف شعبنا على قيادته مصدر قوتنا".
-
الأحمر يطغى على أسواق الخليج.. مؤشر السعودية يخسر 1% في أول تداول بعد العيدمع تراجع سهم أرامكو 3.4%، وسهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنحو 10% أسواق المال
-
الأسهم الأميركية تفتح على انخفاض حاد بعد بيانات التضخمجاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من المتوقع أسواق المال
-
حمى رفع الفائدة تصيب البنوك المركزيةتتسابق البنوك المركزية حول العالم لرفع الفائدة في محاولة لكبح التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية.ورفع البنك المركزي النيوزيلاندي سعر الفائدة للمرة ... جرس الإغلاق