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صادرات الصين ترتفع 17.9% في يونيو متجاوزة التوقعات

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اقتصاد الصين

صادرات الصين ترتفع 17.9% في يونيو متجاوزة التوقعات

الواردات نمت بمعدل أبطأ لم تصل إلى مستوى توقعات المحللين

بكين - رويترز

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نمت صادرات الصين بأسرع معدل في 5 أشهر في يونيو/ حزيران متجاوزة توقعات المحللين، مما يؤكد أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تنتعش ببطء من آثار القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

لكن الواردات نمت بمعدل أبطأ لم يصل إلى مستوى توقعات المحللين على الرغم من تخفيف القيود على الحركة.

وعلى الرغم من نمو الصادرات تشير توقعات التجارة إلى تنامي الضغوط في النصف الثاني من العام مع تراجع الطلب في أسواق تصدير رئيسية واستمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

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وأظهرت بيانات الجمارك الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الشحنات المتجهة للخارج ارتفعت بنسبة 17.9% في يونيو/ حزيران عنها قبل عام بالمقارنة مع نمو 16.9% في مايو/ أيار وتوقعات المحللين بأن يبلغ النمو 12% في يونيو/ حزيران.

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 1% عن مستواها قبل عام متباطئة عن نمو بنسبة 4.1% في مايو/ أيار وعن توقعات المحللين بأن تنمو بنسبة 3.9% في يونيو/ حزيران.

وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 97.94 مليار دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات بأن يبلغ 75.70 مليار دولار وفائضا قدره 78.76 مليار دولار في مايو/ أيار.

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