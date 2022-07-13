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صندوق النقد يحذر: تجنب الركود في الولايات المتحدة بات تحدياً أصعب

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صندوق النقد

صندوق النقد يحذر: تجنب الركود في الولايات المتحدة بات تحدياً أصعب

خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 إلى 2.3%

دبي - العربية.نت

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حذر صندوق النقد الدولي من أن تجنب الركود في الولايات المتحدة بات تحديا أصعب، ليخفض مرة أخرى توقعات النمو للاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 2.3% من 2.9% في يوينو، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلى 1% من 1.7% توقعها في يوينو.

وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، مقارنة مع توقعات لبلوغ التضخم 6.6% بالربع الرابع من عام 2022.

لكن مع ذلك، أشار صندق النقد الدولي إلى أن الأولوية الآن يجب أن تركز على الإسراع في إبطاء النمو بالأجور والأسعار دون التسبب في ركود.

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