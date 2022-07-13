صندوق النقد يحذر: تجنب الركود في الولايات المتحدة بات تحدياً أصعب

حذر صندوق النقد الدولي من أن تجنب الركود في الولايات المتحدة بات تحديا أصعب، ليخفض مرة أخرى توقعات النمو للاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 2.3% من 2.9% في يوينو، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلى 1% من 1.7% توقعها في يوينو.

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وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، مقارنة مع توقعات لبلوغ التضخم 6.6% بالربع الرابع من عام 2022.

لكن مع ذلك، أشار صندق النقد الدولي إلى أن الأولوية الآن يجب أن تركز على الإسراع في إبطاء النمو بالأجور والأسعار دون التسبب في ركود.