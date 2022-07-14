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أوروغواي والصين تبدآن مفاوضات رسمية بخصوص اتفاقية تجارة حرة               

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أحد موانئ الصين (فرانس برس)
أحد موانئ الصين (فرانس برس)
اقتصاد

أوروغواي والصين تبدآن مفاوضات رسمية بخصوص اتفاقية تجارة حرة

مونتيفيديو تهدف لتعزيز صادراتها من المنتجات الرئيسية

مكسيكو سيتي - رويترز

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قال رئيس أوروغواي، لويس لاكالي بو، يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي، إن أوروغواي والصين قررتا بدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية تجارة حرة.

وأضاف لاكالي بو من مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، إن فرقا من البلدين ستجتمع في الأيام المقبلة لبدء المحادثات، مشيرا إلى أن هدف البلاد هو بيع وتجارة السلع والمواد الخام والتكنولوجيا.

وطالما سعى لاكالي بو لإبرام اتفاقية مع الصين لتعزيز صادرات المنتجات الرئيسية مثل لحوم الأبقار.

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وقال في العام الماضي، إن أوروغواي ستتفاوض بشأن اتفاقية تجارة مع الصين بمفردها، مما أدى إلى توتر مع أعضاء "ميركوسور" الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وميركوسور هي كتلة تجارية في أميركا الجنوبية تتكون من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، وتهدف لخلق فرص عمل واستثمار.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع بكين، فإن أوروغواي، ستنضم إلى الجارتين شيلي وبيرو في توقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الصين.

وتعد الصين، الشريك التجاري الرئيس لأوروغواي، حيث تشتري نسبة كبيرة من صادراتها، بما في ذلك لحوم الأبقار، أكبر منتج تصديري لها.

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