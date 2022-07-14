اقتصاد السعودية
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.3% خلال يونيو على أساس سنوي
نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 2.3% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي.
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية.
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كان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية قد ارتفع بنسبة 2.2% خلال مايو 2022، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، حينئذ، إن المحرك الأساسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك كان ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، وأسعار النقل 4%.
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