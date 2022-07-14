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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي

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لا يزال الطلب على العمالة قويا إلى حد ما
اقتصاد أميركا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي

في إشارة إلى بعض التباطؤ في سوق العمل وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتأزم الأوضاع المالية

واشنطن – رويترز

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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتأزم الأوضاع المالية.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية قفزت 9 آلاف إلى 244 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو/تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 235 ألف طلب خلال الأسبوع. وكانت الطلبات تحوم حول مستوى 230 ألفا منذ يونيو/حزيران.

ووردت تقارير عن تسريح عمالة في قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من القطاعات سريعة التأثر بتحركات سعر الفائدة. وعلى الرغم من فقدان بعض الزخم، فلا يزال الطلب على العمالة قويا إلى حد ما.

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وكان هناك 11.3 مليون فرصة عمل في نهاية مايو/أيار، مع وجود ما يقرب من فرصتي عمل لكل شخص عاطل عن العمل.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية هذا الشهر، وهي خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلكين السنوية، والذي ارتفع 9.1% في يونيو/حزيران في أكبر زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1981.

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