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البحرين.. تغطية الإصدار الثلاثين من سندات التنمية الحكومية

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مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي
اقتصاد البحرين

البحرين.. تغطية الإصدار الثلاثين من سندات التنمية الحكومية

بقيمة 200 مليون دينار

دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم (30 ISIN BH0001415486) من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وقال المصرف، إن قيمة الإصدار تبلغ 200 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات تبدأ في 17 يوليو 2022 إلى 17 يوليو 2027.

وأضاف أن سعر الفائدة لهذه السندات يبلغ 6.20%، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 298%، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

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