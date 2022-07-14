التعاملات باليوان الرقمي تتجاوز ما يعادل 12 مليار دولار في 5 أشهر

سجل حجم تعاملات العملة الرقمية الصينية (الرينمينبي الرقمي) 83 مليار يوان (نحو 12.33 مليار دولار أميركي) بنهاية مايو من هذا العام، حسب ما ذكر البنك المركزي للبلاد يوم الأربعاء.

وقال تسو لان، مسؤول في بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي، إنه أُجري إجمالي 264 مليون معاملة باليوان الرقمي خلال هذه الفترة.

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وأضاف أنه بحلول 31 مايو، كان ما يقرب من 4.57 مليون منفذ تجاري متاحا لمدفوعات اليوان الرقمي، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وأوضح أن البنك المركزي سيوسع نطاق برامجه التجريبية وسيدعم بناء السيناريو التجريبي وسيعزز التعاون الدولي.