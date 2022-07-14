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تسارع وتيرة التوظيف في أستراليا.. وتراجع البطالة إلى أدنى مستوى خلال 50 عاماً

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اقتصاد

تسارع وتيرة التوظيف في أستراليا.. وتراجع البطالة إلى أدنى مستوى خلال 50 عاماً

إضافة 88.4 ألف وظيفة الشهر الماضي

دبي - العربية.نت

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تسارعت وتيرة التوظيف في أستراليا خلال يونيو الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ نحو 50 عاما.

وتمت إضافة 88.4 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة مع مايو، وهو ما تجاوز التوقعات لزيادة بـ30 ألف وظيفة فقط.

وبذلك انخفض معدل البطالة إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1974، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس في أغسطس.

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