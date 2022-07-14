تطوّر في قضية الحبوب الأوكرانية.. روسيا تعلن تسوية جزئية لاتفاق محتمل

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتصالات بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية، ستستمر بعد محادثات أمس الأربعاء في إسطنبول، التي أسفرت عن بعض عناصر اتفاق محتمل.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس، بعد المحادثات، إن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة من المقرر أن توقع اتفاقاً في الأسبوع المقبل يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، بحسب ما ذكرته "رويترز".

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من جهتها، صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، للصحافيين، اليوم الخميس، قائلة: "جرت بالفعل مشاورات مهمة بشأن هذا الأمر".

وأضافت: "صيغت بعض عناصر اتفاق محتمل تبحثها روسيا وأوكرانيا وتركيا الآن في عواصمها من خلال إدارات الجيش".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصدر مطلع أن الموعد الأولي للاجتماع الرباعي المقبل تحدد في 20 أو 21 يوليو.

فيما قالت وزارة الدفاع التركية إن الموعد لم يتحدد بعد.