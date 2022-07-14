عجز التجارة التونسي يرتفع 56% في النصف الأول

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الخميس، إن العجز التجاري للبلاد زاد 56% في النصف الأول من 2022 إلى 11.776 مليار دينار (3.66 مليار دولار)، بسبب نقص حاد في قطاع الطاقة.

وذكر أن العجز في ميزان الطاقة بلغ 4.2 مليار دينار. كما بلغ عجز التجارة مع الصين 4.2 مليار دينار، ومع تركيا نحو 2.5 مليار دينار، بحسب "رويترز".