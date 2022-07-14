.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

يلين تعتبر ارتفاع التضخم الأميركي غير مقبول

  • الخط
اقتصاد أميركا

يلين تعتبر ارتفاع التضخم الأميركي غير مقبول

تكشف عن مساعٍ لخفض أسعار الطاقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، ما يجعله في مقدمة أولويات إدارة الرئيس جو بايدن.

وأضافت يلين أن إدارة بايدن تعمل على خفض أسعار الطاقة، معربة عن أملها في أن يمرر الكونغرس تشريعا لتقليل التكاليف للمستهلكين.

وأوضحت أن التشريع قيد الدراسة يشمل الحد من العجز في الميزانية.

حالة من الاضطراب في سوق الرهن العقاري الأميركية مع زيادة أسعار الفائدة قصص اقتصادية عقارات حالة من الاضطراب في سوق الرهن العقاري الأميركية مع زيادة أسعار الفائدة

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي سيحد من عائدات روسيا وسيساعد في الحفاظ على إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق آخر، أعلنت يلين أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يسبق بقية العالم وهو ما يساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة رملية تضرب مأرب وتسبب أضرارا في مخيمات النازحين باليمن عاصفة رملية تضرب مأرب وتسبب أضرارا في مخيمات النازحين باليمن
اكتشف المزيد