اقتصاد أميركا
يلين تعتبر ارتفاع التضخم الأميركي غير مقبول
تكشف عن مساعٍ لخفض أسعار الطاقة
اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، ما يجعله في مقدمة أولويات إدارة الرئيس جو بايدن.
وأضافت يلين أن إدارة بايدن تعمل على خفض أسعار الطاقة، معربة عن أملها في أن يمرر الكونغرس تشريعا لتقليل التكاليف للمستهلكين.
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وأوضحت أن التشريع قيد الدراسة يشمل الحد من العجز في الميزانية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي سيحد من عائدات روسيا وسيساعد في الحفاظ على إمدادات النفط العالمية.
وفي سياق آخر، أعلنت يلين أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يسبق بقية العالم وهو ما يساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار.
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