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"ستاندرد تشارترد" يتوقع إبطاء الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع الفائدة بعد يوليو

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ستاندرد تشارترد يتوقع تباطؤ
اقتصاد أميركا

"ستاندرد تشارترد" يتوقع إبطاء الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع الفائدة بعد يوليو

رجّح بقاء معدلات التضخم فوق 5% في نهاية العام الحالي

دبي - العربية.نت

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توقع بنك "ستاندرد تشارترد"، إبطاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتيرة رفع الفائدة بعد يوليو.

ورجّح البنك أيضا بقاء معدلات التضخم فوق 5% في نهاية العام الحالي.

يُذكر أن الفيدرالي كان قد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو الماضي، بعدما رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس الماضي.

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وكانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تسارعت في يونيو، مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم في أربعة عقود.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الأربعاء، إن التضخم قفز في الـ12 شهرا حتى يونيو، إلى 9.1%، حيث كان هذا أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبع ارتفاعًا بنسبة 8.6% في مايو.

وأضافت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1% في مايو.

وظلت ضغوط التضخم الكامنة قوية الشهر الماضي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستبعد الوقود والغذاء المتقلبين) بنسبة 5.9% في 12 شهرًا حتى يونيو.

وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.0% في 12 شهرا حتى مايو.

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