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أميركا.. بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية 

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الرئيس جو بايدن من السعودية
الرئيس جو بايدن
أميركا وبايدن

أميركا.. بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية

دول الخليج ستلتزم أيضا بتقديم 3 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين

جدة - رويترز

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن الرئيس جو بايدن سيعلن، اليوم السبت، خلال قمة عربية تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وركز بايدن، في المحطة الثانية من جولته الأولى في الشرق الأوسط بعد توليه سدة الرئاسة، على القمة المزمع عقدها مع ست دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وقال المسؤول إن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم 3 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.

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