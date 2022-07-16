دولة آسيوية تأمر الشركات المحلية بتعليق سداد القروض الأجنبية.. هل نشهد تعثرا جديدا؟

أفادت وسائل إعلام محلية بأن البنك المركزي في ميانمار أمر الشركات والبنوك بتعليق سداد القروض الأجنبية وإعادة جدولتها، في أحدث مساعيه للسيطرة على تدفقات العملات الأجنبية.

وذكرت وكالة أنباء "ميانمار الآن" أن البنك المركزي أصدر هذا الأمر في 13 يوليو/ تموز بتعليق سداد القروض الأجنبية.

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وجاء في بيان البنك المركزي أنه "بموجب قانون النقد الأجنبي وقواعد إدارة النقد الأجنبي، يتعين تعليق سداد القروض الأجنبية بما يشمل الفوائد، ويجب على البنوك المرخصة إعادة ترتيب الوضع مع عملائها... فيما يتعلق بجدول السداد"، وفق رويترز.

وأدى انخفاض عملة ميانمار الكيات مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في بلد يعاني بالفعل من أزمة عميقة منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب وحشي العام الماضي، مما عرقل مسيرة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية استمرت 10 سنوات.

ويتعرض عدد كبير من الدول لخطر التعثر عن سداد الديون الخارجية بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وما أعقبها من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى صعوبة تمويل استيراد السلع الأساسية.