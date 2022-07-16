اقتصاد
العراق يقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل
يشمل دول الخليج ومصر والأردن
اقترح رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل ليشمل دول الخليج ومصر والأردن.
وقال الكاظمي أثناء كلمته بافتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يجب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، موضحا أن القمة تنعقد وسط تحديات دولية وإقليمية حساسة.
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وأضاف أن العراق يدعم مسار المفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى آلية التعاون مع مصر والأردن التي أنتجت رؤية للشراكة والتكامل الاقتصادي.
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