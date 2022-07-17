اقتصاد الصين في مرمى كورونا مع استمرار تزايد الإصابات

استمر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين في البلاد على الرغم من الإغلاقات الواسعة التي أمرت بها السلطات في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وسجلت الصين 580 حالة إصابة جديدة أمس، وهو أعلى مستوى مسجل منذ مايو الماضي.

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وكان الاقتصاد الصيني قد انكمش بشكل حاد في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول بسبب تراجع النشاط الصناعي والطلب نتيجة الإغلاقات الناجمة عن فيروس كورونا والضغوط المتزايدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في الربع الثاني على أساس فصلي، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت لانكماش بـ 1.5%، أما على أساس سنوي فقد نما الاقتصاد الصيني 0.4% في الربع الثاني وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت لنمو بنسبة 1%، ما يمثل تراجعا ملحوظا عن الربع الأول الذي سجل نموا عند 4.8%.

أما في النصف الأول من العام فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، أي أقل بكثير من النسبة التي استهدفتها الحكومة عند 5.5% لهذا العام

وكانت عمليات الإغلاق التي أمرت بها السلطات قد أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.4% في الربع الثاني، وذلك مع توقف أنشطة الإنتاج والخدمات اللوجستية، مما يؤثر على مستهدفات بكين بتحقيق نمو سنوي بخمسة فاصل خمسة في المئة بنهاية العام الحالي.