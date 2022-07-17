.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنك المركزي: الهند في طريقها لأن تصبح أسرع اقتصادات العالم نموا

  • الخط
اقتصاد الهند
استمرار اعتدال أسعار السلع الأساسية بالهند
اقتصاد

البنك المركزي: الهند في طريقها لأن تصبح أسرع اقتصادات العالم نموا

بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة

مومباي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) يوم السبت إن اقتصاد الهند ما زال مرنا في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة ومن المتوقع أن يظل في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة.

وذكر البنك في نشرة أن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد ونمو الزراعة رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريبا بالإنفاق في المدن ويعزز الانتعاش.

وأضاف إذا استمر اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.

وزير: باكستان ستحصل على 4 مليارات دولار من دول صديقة اقتصاد باكستان وزير: باكستان ستحصل على 4 مليارات دولار من دول صديقة

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق 7% متجاوزا نطاق سماح البنك المركزي للشهر السادس على التوالي.

وقال البنك "هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفي الهند وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟ ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟
اكتشف المزيد