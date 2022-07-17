وزير: باكستان ستحصل على 4 مليارات دولار من دول صديقة

قال وزير المالية الباكستاني إن من المرجح أن تحصل باكستان على أربعة مليارات دولار من الدول الصديقة هذا الشهر لسد الفجوة في الاحتياطيات الأجنبية، التي أشار لها صندوق النقد الدولي، وذلك بعد يومين من عقد اتفاق مع الصندوق.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان من شأنه أن يمهد الطريق لصرف 1.17 مليار دولار.

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ويدرس مجلس الإدارة أيضا إضافة مليار دولار إلى برنامج بقيمة 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في عام 2019.

وقال الوزير مفتاح إسماعيل في مؤتمر صحافي في إسلام آباد "حسب صندوق النقد الدولي، هناك فجوة قدرها 4 مليارات دولار"، في إشارة إلى النقص في الاحتياطيات الأجنبية.

وتابع: "سنعمل بإذن الله على سد هذه الفجوة في شهر يوليو".

"نعتقد أننا سنحصل على 1.2 مليار دولار في صورة مدفوعات نفط مؤجلة من بلد صديق. نعتقد أن دولة أجنبية ستستثمر ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار في الأسهم... وربما تعطينا دولة صديقة أخرى غازا بالدفع الآجل وستقوم دولة صديقة أخرى بإيداع بعض الودائع".

وذكر إسماعيل أنه بدون اتفاق صندوق النقد الدولي، الذي ينبغي أن يفتح آفاقا أخرى للتمويل الخارجي، كان من الممكن أن تتجه البلاد نحو التخلف عن السداد.

وقال إن البلاد ستحصل أيضا على نحو 6 مليارات دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي في السنة المالية 2022-2023.

وحصلت باكستان على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2019، ولكن تم صرف أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.