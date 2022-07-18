أميركا تلغي رسوماً على واردات الأسمدة من روسيا وترينيداد وتوباغو

ألغت لجنة التجارة الدولية الأميركية، اليوم الاثنين، رسوما باهظة لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم على سماد نترات الأمونيا من روسيا وترينيداد وتوباغو بعد أن توصلت إلى أن تلك الواردات لا تلحق ضررا بالمنتجين في الولايات المتحدة.

وقد يساعد القرار في تخفيف نقص في المعروض وزيادات في أسعار الأسمدة أثارتهما حرب روسيا في أوكرانيا، وكلاهما مصدر رئيسي للأسمدة.

مادة اعلانية

ويشير أيضا إلى تخفيف تجاري نادر لروسيا وسط عقوبات غربية مشددة وضغوط اقتصادية أخرى بسبب حربها في أوكرانيا التي مضى عليها حوالي 5 أشهر.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة استوردت في 2021 ما قيمته 262.6 مليون دولار من سماد نترات الأمونيا من روسيا، و231.1 مليون دولار من ترينيداد وتوباغو.

ولو كانت اللجنة قد توصلت إلى أن منتجي الأسمدة الأميركيين يتضررون من الواردات من روسيا وترينيداد وتوباغو، لظلت تلك الرسوم سارية لـ5 سنوات.