سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف

سجل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05% خلال تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله أمس الأحد.

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كانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية، ذلك المستوى في 24 يناير/كانون الثاني 2017.