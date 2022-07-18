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سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف

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الدولار الجنيه المصري مناسبة
رجل يمر أمام صورة للدولار في شركة صرافة مصرية
الجنيه المصري

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف

بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار

القاهرة – رويترز

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سجل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05% خلال تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله أمس الأحد.

كانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية، ذلك المستوى في 24 يناير/كانون الثاني 2017.

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