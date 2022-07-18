الجنيه المصري
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف
بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار
سجل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05% خلال تعاملات اليوم.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله أمس الأحد.
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كانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية، ذلك المستوى في 24 يناير/كانون الثاني 2017.
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