بنما تخفض أسعار الوقود لإعادة فتح ممر التجارة بين الأميركيتين

توصّلت حكومة بنما وزعماء من السكان الأصليين إلى اتفاق، أمس الأحد، على أن يخلي متظاهرون جزءا من طريق سريع بين الأميركتين، مقابل خفض أسعار الوقود، فيما لا يزال متظاهرون آخرون يغلقون أقساما أخرى من الممر الاستراتيجي مطالبين السلطات بتحقيق مطالب إضافية.

ونشرت الحكومة صوراً من جلسة توقيع الاتفاق في كنيسة في مقاطعة شيريكي، حيث يتمّ إنتاج معظم المواد الغذائية التي تستهلكها بنما، إضافة إلى صور تُظهر إخلاء جزء من الطريق السريع.

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وكان إطعام سكان بنما صعباً في ظلّ تظاهرات استمرت أسبوعين في شيريكي وأنحاء أخرى من البلاد احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع والتضخّم والفساد، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ورغم توقيع الاتفاق، بقيت معظم أقسام الطريق السريع الذي يربط بنما بباقي مناطق أميركا الوسطى، مغلقة بشاحنات كبيرة وبمتظاهرين يوم الأحد.

واجتمع موفدون حكوميون بمتظاهرين في مدرسة في بلدة سانتياغو دي فيراغواس على بعد 250 كيلومتراً جنوب عاصمة بنما.

وتمّ التوصل السبت، إلى اتفاق على خفض سعر الوقود، لكن المتظاهرين ينتظرون خفض أسعار نحو 40 منتجاً ودواء.

وسُجل التضخم على أساس سنوي في بنما، نسبة 4.2% في مايو، بالإضافة إلى بطالة بنسبة ناهزت 10% وارتفاع في أسعار الوقود بنسبة نحو 50% منذ يناير.

وفي 14 يوليو بلغ سعر غالون البنزين (3.78 لتر) الذي سجّل منذ بداية العام ارتفاعا بنسبة 47%، 5.17 دولار.

ورغم دولرة اقتصاد بنما ونسب النمو العالية في هذا البلد في أميركا الوسطى، فإن معدّل انعدام المساواة الاجتماعية فيها يبقى مرتفعا.

وأدت المشاكل الاقتصادية إلى نقص الوقود في بعض أنحاء البلاد، ونفدت الأكشاك في أسواق المواد الغذائية في العاصمة من بعض السلع.