اقتصاد بريطانيا
مصنعو الطائرات يتنافسون على صفقات بمليارات الدولارات في معرض "فارنبرة"
بمشاركة 70 من أكبر 100 شركة طيران عالمية
تتنافس كبرى شركات تصنيع الطائرات على عقد صفقات بمليارات الدولارات، في معرض "فارنبرة" الدولي للطيران الذي انطلقت فعالياته اليوم في بريطانيا.
ويشارك قادة صناعة الطيران والدفاع من مختلف أنحاء العالم في المعرض بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب الاضطرابات التي صاحبت أزمة كورونا.
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وتم تسجيل مشاركة 70 من أكبر 100 شركة طيران عالمية في المعرض.
ويسلط المعرض الضوء على أكثر الطائرات تطوراً في مجال الطيران التجاري والعسكري.
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