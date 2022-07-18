وزارة: الموازنة العامة التركية تسجل عجزا قياسيا في يونيو

أظهرت الموازنة العامة للحكومة المركزية التركية عجزا قدره 31 مليار ليرة (1.77 مليار دولار) في يونيو/حزيران وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية، بعجز أولي 18.3 مليار ليرة.

وفي النصف الأول من العام سجلت الموازنة العامة فائضا قدره 93.6 مليار ليرة وبلغ الفائض الأولي 228.2 مليار ليرة.

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أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.