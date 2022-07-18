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وزارة: الموازنة العامة التركية تسجل عجزا قياسيا في يونيو

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اقتصاد تركيا

وزارة: الموازنة العامة التركية تسجل عجزا قياسيا في يونيو

قدره 31 مليار ليرة

إسطنبول – رويترز

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أظهرت الموازنة العامة للحكومة المركزية التركية عجزا قدره 31 مليار ليرة (1.77 مليار دولار) في يونيو/حزيران وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية، بعجز أولي 18.3 مليار ليرة.

وفي النصف الأول من العام سجلت الموازنة العامة فائضا قدره 93.6 مليار ليرة وبلغ الفائض الأولي 228.2 مليار ليرة.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

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