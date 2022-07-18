وزير الاقتصاد اللبناني: القطاع الخاص يستورد نحو 45 ألف طن من القمح

نقل بيان لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، عن وزير الاقتصاد أمين سلام قوله، إن القطاع الخاص استورد نحو 45 ألف طن من القمح.

وأضاف الوزير أن "هناك كميات (من القمح) ستصل خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل تغطي حاجة السوق اللبناني للخبز العربي لمدة شهر ونصف الشهر وأكثر".

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ونقص القمح بات شائعا في لبنان خلال الانهيار المالي للبلاد الذي بدأ قبل ثلاث سنوات في ظل صعوبات تواجه الدولة التي تعاني ضائقة مالية لتحمل تكلفة دعم الواردات.