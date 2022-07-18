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"الصناعة" السعودية: إصدار 411 ترخيصاً جديداً باستثمارات 11.7 مليار ريال في 2022

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وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مناسبة
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اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية: إصدار 411 ترخيصاً جديداً باستثمارات 11.7 مليار ريال في 2022

و620 مصنعاً تبدأ عمليات الإنتاج

دبي - العربية.نت

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كشفت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر مايو 2022، الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الماضي بلغ 1.357 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,638 مصنعا.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2,069 رخصة تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,357 رخصة، و497 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع، و21 رخصة لفائض خامات معدنية.

وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022 حتى نهاية شهر مايو بلغت 411 ترخيصًا، بحجم استثمارات يبلغ 11.7 مليار ريال.

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وأشارت إلى بدء 620 مصنعا عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات تصل إلى 17.4 مليار ريال، وتمكن القطاع الصناعي خلال المدة نفسها من إيجاد أكثر من 21 ألف وظيفة.

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