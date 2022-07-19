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اليابان والصين تخفضان حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية في مايو لأدنى المستويات

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عائدات السندات فيللر
سندات
اقتصاد

اليابان والصين تخفضان حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية في مايو لأدنى المستويات

ثاني أكبر اقتصاد في العالم قلّص حيازاته من السندات للشهر السادس على التوالي

نيويورك - رويترز

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أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، أن اليابان والصين قلصتا حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية في مايو إلى أدنى مستويات في عدة أعوام.

وأوضحت البيانات أن حيازات اليابان تراجعت إلى 1.212 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 عندما كان رصيد البلاد من سندات الخزانة الأميركية 1.211 تريليون دولار.

وفي أبريل بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن حيازات الصين من الدين الحكومي الأميركي، هبطت إلى 980.8 مليار دولار في مايو، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2010 عندما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار. وفي أبريل بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.

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وقلص ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيازاته من سندات الخزانة الأميركية لسادس شهر على التوالي.

وبالرغم من أن الصين واليابان، باعتا سندات الخزانة في مايو، فإن العوائد تراجعت.

وبدأ عائد سندات الخزانة القياسية التي مدتها 10 سنوات شهر مايو عند 2.996% وانخفض حوالي 15 نقطة أساس إلى 2.844% بحلول نهاية الشهر.

وهبط إجمالي الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأميركية إلى 7.421 تريليون دولار في مايو ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021، وانخفاضا من 7.455 تريليون دولار في أبريل.

وفي فئات أخرى من الأصول، باع الأجانب أسهما أميركية بقيمة 9.15 مليار دولار في خامس شهر على التوالي من التخارج، بعد مبيعات بلغت 7.04 مليار دولار في أبريل.

واستقطبت سندات الشركات الأميركية تدفقات في مايو، حيث بلغت 4.46 مليار دولار مقارنة مع تدفقات بقيمة 22.5 مليار دولار في الشهر السابق.

وكان الأجانب مشتريا صافيا لسندات الشركات الأميركية لخمسة أشهر متتالية.

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