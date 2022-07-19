.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا تشهد أسرع وتيرة للتوظيف منذ فترة ما قبل الجائحة

  • الخط
اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تشهد أسرع وتيرة للتوظيف منذ فترة ما قبل الجائحة

عدد الوظائف الجديدة فاق التوقعات مع إضافة 296 ألف وظيفة بالربع المنتهي في مايو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقابل توقعات بتسجيله مستوى 3.9%.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن عدد العاملين، ارتفع بأكبر وتيرة منذ منتصف العام 2021.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن عدد الوظائف الجديدة بلغ 296 ألف وظيفة، ما فاق بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 170 ألف وظيفة.

ومع ذلك، لا يزال عدد الأشخاص خارج سوق العمل، يبلغ 378 ألف شخص، وهو يبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكانت إحصاءات رسمية، نشرت في مايو ، أظهرت أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1974 إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بأن يظل ثابتا عند 3.8%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأسوأ منذ 10 سنوات.. صيف إسبانيا يُشعل الحرائق ويقتل 510 أشخاص الأسوأ منذ 10 سنوات.. صيف إسبانيا يُشعل الحرائق ويقتل 510 أشخاص
اكتشف المزيد