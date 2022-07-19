بريطانيا تشهد أسرع وتيرة للتوظيف منذ فترة ما قبل الجائحة

استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقابل توقعات بتسجيله مستوى 3.9%.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن عدد العاملين، ارتفع بأكبر وتيرة منذ منتصف العام 2021.

مادة اعلانية

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن عدد الوظائف الجديدة بلغ 296 ألف وظيفة، ما فاق بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 170 ألف وظيفة.

ومع ذلك، لا يزال عدد الأشخاص خارج سوق العمل، يبلغ 378 ألف شخص، وهو يبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكانت إحصاءات رسمية، نشرت في مايو ، أظهرت أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1974 إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بأن يظل ثابتا عند 3.8%.