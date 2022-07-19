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صندوق النقد يحذر من ضربة اقتصادية موجعة لأوروبا في 2023

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صندوق النقد

صندوق النقد يحذر من ضربة اقتصادية موجعة لأوروبا في 2023

توقعات بانكماش اقتصادات بعض الدول الأوروبية بـ 6%

دبي - العربية.نت

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حذر صندوق النقد الدولي من ضربة اقتصادية موجعة للقارة الأوروبية قد تؤدي إلى انكماش اقتصاد جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا بـ6% العام المقبل في حال حظر الغاز الروسي.

يذكر أن مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا، كانت قد حذرت مسبقا من أن اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا قد تؤدي إلى الركود، وإحداث أزمة طاقة عالمية.

وفي وقت سابق، قالت مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير في المراجعة المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي.

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وأشارت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ووباء كورونا المتفشي في الصين والذي يؤثر بدوره على النمو.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي إلى 3.6% من 4.4% قبل الحرب الروسية - الأوكرانية.

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