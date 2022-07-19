.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في تطور مفاجئ.. الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات على بنوك روسيا

  • الخط
سبيربنك
سبيربنك الروسي
روسيا و أوكرانيا

في تطور مفاجئ.. الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات على بنوك روسيا

لتخفيف هذه الاختناقات

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا، غدا الأربعاء، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود.

وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي، غدا الأربعاء، سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي في.تي.بي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك وأوتكريتي بنك وبرومسفياز بنك وبنك روسيا.

"تويتر": ماسك يحاول إبطاء المحاكمة الخاصة باتفاق شراء الشركة أميركا تويتر "تويتر": ماسك يحاول إبطاء المحاكمة الخاصة باتفاق شراء الشركة

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن عقوبات جديدة ستفرض غدا تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء.

وقال مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.

وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد