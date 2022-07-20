التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% في يونيو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88%، في‭‭ ‬‬يونيو/حزيران من 192.21%، في مايو/أيار.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

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ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.