اقتصاد السودان
التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% في يونيو
مقارنة مع 192.21% في مايو
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88%، في يونيو/حزيران من 192.21%، في مايو/أيار.
وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.
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ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.
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