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التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% في يونيو

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التضخم في السودان
التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% في يونيو
اقتصاد السودان

التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% في يونيو

مقارنة مع 192.21% في مايو

الخرطوم - رويترز

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88%، في‭‭ ‬‬يونيو/حزيران من 192.21%، في مايو/أيار.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

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