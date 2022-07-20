الرئيس الصربي يعلن التوصل لاتفاق لبيع الحبوب والقمح لمصر

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، موافقة بلاده على بيع الحبوب لمصر، حسب ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى الرئيس الصربي فوتشيتش بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بلغراد.

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وأوضح فوتشيتش أن صربيا قد حصلت مؤخرا على شهادة تصدير القمح والتفاح، و"لحوم البقر أيضا".

وصرّح أن اللقاء مع الرئيس السيسي ناقش الوضع السياسي في العالم، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على كلا البلدين، وأنه تم الاتفاق على تعاون وثيق بين وزارتي خارجية البلدين في المؤسسات والمحافل الدولية.

وحدد رئيس صربيا إعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي تبناه الزعيمان، بأنه الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه "البناء الكبير والناجح لتعاوننا"، مشيرا إلى أن البلدين يبذلان جهودا للاتفاق على اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية العام، وأنه ناقش التعاون في قطاع الصحة.

وأعرب الرئيس الصربي عن أمله في إمكانية إعادة فتح شركة الطيران المباشر مع القاهرة، والتي تم إلغاؤها بسبب الوباء، إلى جانب الرحلات الجوية المستأجرة الحالية إلى المواقع المصرية.