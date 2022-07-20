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بنك إنجلترا المركزي للبنوك: استعدوا لأوقات أصعب

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البنك المركزي البريطاني
بنك إنجلترا المركزي
المركزي البريطاني

بنك إنجلترا المركزي للبنوك: استعدوا لأوقات أصعب

على البنوك أن تتعلم كيفية التعامل مع وضع مختلف

لندن – رويترز

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قال المدير التنفيذي لبنك إنجلترا ناثانيل بنجامين، اليوم الأربعاء، إن البنوك الاستثمارية عليها التأهب لأوقات أصعب عن طريق إبعاد المخاطر على نحو ملائم عن عملائها.

وكشفت بيانات منشورة، اليوم الأربعاء، أن التضخم في إنجلترا ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاما وبلغ 9.4%.

وقال آندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا، إنه لن يكون هناك "ماذا لو أو ولكن" عندما يتعلق الأمر برفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الائتمان لعملاء البنوك.

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وذكر بنجامين أن هناك جيلا من المصرفيين لا يملكون خبرة سوى في التعامل مع بيئة اقتصادية ميسرة إلى حد كبير عندما حققت البنوك "فوائد" كبيرة للغاية، والآن على البنوك أن تتعلم كيفية التعامل مع وضع مختلف.

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