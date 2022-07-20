رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع 16.8% في مارس الماضي

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب للشهر الثاني علي التوالي ليصل إلى 12.638 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة 16.8% أو ما يعادل 1.82 مليار درهم مقارنة بنحو 10.817 مليار درهم في مارس 2021.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيد المركزي من المعدن الأصفر زادت على أساس شهري بنسبة 1.3% أو ما يعادل 162 مليون درهم مقارنة بنحو 12.476 مليار درهم في فبراير 2022.

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وزاد رصيد المصرف المركزي من الذهب بنسبة 6.1% أو ما يعادل 725 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 و4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.