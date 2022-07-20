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صادرات إسرائيل ستنمو 15% في 2022 لمستوى قياسي عند 165 مليار دولار

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اقتصاد إسرائيل
صادرات إسرائيل ستنمو 15% في 2022 لمستوى قياسي عند 165 مليار دولار
اقتصاد

صادرات إسرائيل ستنمو 15% في 2022 لمستوى قياسي عند 165 مليار دولار

أوروبا الشريك التجاري الرئيسي بتجارة قيمتها 37 مليار دولار على مدار النصف الأول من 2022

القدس - رويترز

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قالت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، إن صادرات إسرائيل تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 165 مليار دولار في 2022، بزيادة قدرها 15% من 2021.

وبلغت صادرات إسرائيل العام الماضي 143 مليار دولار، مرتفعة 25% من 2020.

وسجلت الصادرات زيادة حادة منذ بلغت 96 مليار دولار في 2016.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي أن أوروبا ما زالت الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل بتجارة ثنائية قيمتها 37 مليار دولار على مدار النصف الأول من 2022، مع استبعاد الألماس، تليها آسيا بحصة 21 مليار دولار.

وظلت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل بين الدول فرادى، إذ بلغت التجارة بين البلدين أكثر من عشرة مليارات دولار على مدار النصف الأول من العام تلتها الصين عند حوالي تسعة مليارات دولار.

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