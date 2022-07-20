اقتصاد مصر
متعاملون: مصر تتلقى نحو 14 طلباً للمشاركة في محادثات لشراء قمح
قال متعاملون في تقديرات أولية إن من المعتقد أن نحو 14 شركة تجارية تشارك في مفاوضات مباشرة اليوم الأربعاء مع الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء كمية غير محددة من القمح.
ولم تبرم أي اتفاقات شراء حتى الآن، ومن المتوقع استمرار المفاوضات مع الهيئة على الأسعار اليوم الأربعاء.
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ولم تصدر أي مناقصات شراء رسمية، وينبغي أن تظل عروض الأسعار المقدمة سارية حتى الخميس 21 يوليو/تموز.
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