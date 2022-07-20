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"المركزي" الإماراتي: ارتفاع الناتج المحلي للدولة 8.2% خلال الربع الأول

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اقتصاد الإمارات مناسبة
دبي
اقتصاد الإمارات

"المركزي" الإماراتي: ارتفاع الناتج المحلي للدولة 8.2% خلال الربع الأول

توقع نمو الاقتصاد الحقيقي 5.4% في 2022.. و4.2% العام المقبل

دبي - العربية.نت

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كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال "المركزي" في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول من 2022، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي.

وأرجع "المركزي" الإماراتي، الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط، فضلا عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و4.2% في 2022 و2023 على التوالي.

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وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للدولة، زاد على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات "أوبك+".

وتوقع المصرف المركزي الإماراتي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و5% في 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و3.9% في عامي 2022 و2023 على التوالي.

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