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"فيتش" تحذر: أداء المالية العامة في العراق قد لا يدوم

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"فيتش" تحذر: أداء المالية العامة في العراق قد لا يدوم

بسبب الضبابية السياسية

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأداء القوي للمالية العامة للعراق قد لا يدوم في ظل الضبابية السياسية.

وتوقعت الوكالة تراجعا شديدا في الدين الحكومي للعراق بالنسبة لإجمالي للناتج المحلي في 2022 ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

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