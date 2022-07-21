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الصين: تحالف الرقائق الإلكترونية الذي تقوده أميركا يجب ألا يضر بالسوق العالمية

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رقائق إلكترونية مناسبة
رقائق إلكترونية
أميركا و الصين

الصين: تحالف الرقائق الإلكترونية الذي تقوده أميركا يجب ألا يضر بالسوق العالمية

يعزز الاستقرار العالمي في سلاسل التوريد

بكين – رويترز

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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن تحالف الرقائق الإلكترونية الذي تقوده الولايات المتحدة "Chip 4"، ينبغي أن يعزز الاستقرار العالمي في سلاسل التوريد، بدلاً من الإضرار بالسوق أو التسبب فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة شو جويتنج، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن تعزيز التعاون عبر سلاسل التوريد أمر مفيد للعالم بأسره، مضيفا أن أي إطار عمل لا ينبغي أن يهدف إلى التمييز ضد الآخرين أو استبعادهم.

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