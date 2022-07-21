تطبيق حزمة عقوبات أوروبية سابعة ضد روسيا.. تشمل حظر استيراد الذهب

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا رداً على غزو أوكرانيا، حيث دخلت العقوبات حيز التنفيذ.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة أخرى للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها على أوكرانيا.

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وتم حظر أكبر صادرات لروسيا بعد الطاقة، وهي الذهب.

وتفرض الحزمة الجديدة من العقوبات حظرًا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب القادم من روسيا والمُصدَّر من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المجوهرات المصنوعة من الذهب الروسي.

توسع عقوبات الاتحاد الأوروبي شمل أيضًا قائمة السلع التي يمكن أن تساهم في تحسين العمل العسكري أو التكنولوجي لروسيا.

لذلك، فإن القيود الجديدة تشدد الرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على بدء تنفيذ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وكتبت على موقع تويتر "إنه يرسل إشارة قوية إلى موسكو، سنبقي الضغط مرتفعا لأطول فترة ممكنة.. يجب أن تستمر موسكو في دفع ثمن باهظ".