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رويترز: اقتصاد السعودية سينمو 7.6% في 2022.. الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام

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اقتصاد السعودية

رويترز: اقتصاد السعودية سينمو 7.6% في 2022.. الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام

مع توقعات بنمو 3.3% في العام المقبل

دبي - العربية.نت

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أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن، اقتصاد المملكة العربية السعودية، سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% في 2022، علما أن الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه في أبريل، كان قد توقع نمو الاقتصاد 6.3%.

كما توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.

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وبيّنت "موديز"، العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.

وأضافت أن من العوامل الأخرى، التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

يشار إلى أن "موديز" حدّثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال يونيو 2022 عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.

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