واشنطن تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في إفريقيا لتنميتها اقتصادياً    

أعلنت رئيسة الوفد الأميركي المشارك في قمة الأعمال الأميركية - الإفريقية التي انطلقت أعمالها في مراكش الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستستثمر في إفريقيا، بالتعاون مع القطاع الخاص، "مليارات الدولارات" لتنمية القارة اقتصادياً.

وقالت آليس أولبرايت، رئيسة "هيئة تحدّي الألفية" (وكالة تنمية حكومية أميركية)، إن "الولايات المتحدة تسعى لضخ مليارات الدولارات في التجارة والاستثمارات لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وازدهار في سائر أنحاء القارة الإفريقية".

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وأضافت: "يجب علينا الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن نستفيد من المروحة الكاملة لأدوات الحكومة الأميركية وأن نسخر قوة القطاع الخاص الأميركي وأن نعزز شراكاتنا مع قادة الأعمال والمستثمرين من خلال الشتات الإفريقي".

ومنذ 2004 استثمرت هذه الوكالة الحكومية الأميركية حوالي 9 مليارات دولار في 25 بلداً إفريقياً.

وتشارك أولبرايت في مراكش في أشغال قمة الأعمال الأميركية - الإفريقية التي تختتم الجمعة.

وهذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في شمال إفريقيا ينظّمها سنوياً "مجلس الشركات في إفريقيا" وهو هيئة خاصة.

وإلى جانب الوفد الحكومي الأميركي، يشارك في الاجتماع قادة سياسيون وممثلون عن مجتمع الأعمال الإفريقي وصناع قرار ومستثمرون من القطاع الخاص الأميركي، وفقاً للمنظّمين.

وخلال افتتاحه أشغال القمة، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة: "حان الوقت لأن تؤدّي إفريقيا (...) دورها المركزي والطبيعي على الساحة الدولية".

ومن بين القضايا التي تتناولها هذه القمة: مكافحة التغيّر المناخي، والتحوّل في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والصحّة، والزراعة، والبنية التحتية، والتقنيات الجديدة والفجوة الرقمية.

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن، سيستضيف بين 13 و15 ديسمبر قادة أفارقة في قمة "ستسلّط الضوء على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا".