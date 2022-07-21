.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بلومبرغ": السعودية تغري شركات الشحن العالمية.. بينها أمازون وعلي بابا و"دي إتش إل"

  • الخط
الشحن الجوي
السعودية تهدف إلى رفع كمية الشحن الجوي التي يتم التعامل معها
اقتصاد السعودية

"بلومبرغ": السعودية تغري شركات الشحن العالمية.. بينها أمازون وعلي بابا و"دي إتش إل"

تعتزم توسيع نطاق عمليات الشحن الجوي والتوزيع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط المملكة العربية السعودية لتنظيم عدد من العروض الترويجية في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، حيث تسعى لإقناع شركات مثل أمازون، وعلي بابا غروب، ودي إتش إل، التابعة لشركة Deutsche Post AG للمساعدة في توسيع نطاق عمليات الشحن الجوي والتوزيع.

من جانبه، قال نائب رئيس الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، محمد فهد الخريسي، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن السعودية ستدعو الشركات الخاصة لإقامة شراكات لأنشطة الشحن والتخزين مع المملكة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

سوق السعودية تواصل مكاسبها للجلسة الرابعة.. والمؤشر يتجه لـ12 ألف نقطة أسواق المال سوق السعودية سوق السعودية تواصل مكاسبها للجلسة الرابعة.. والمؤشر يتجه لـ12 ألف نقطة

ويهدف الاندفاع نحو الشحن الجوي والخدمات اللوجستية إلى رفع كمية الشحن التي يتم التعامل معها إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول نهاية العقد كجزء من خطة بقيمة 100 مليار دولار لتوسيع حجم قطاع الطيران بما يتماشى مع استراتيجية المملكة رؤية 2030.

وقال الخريسي في معرض فارنبورو الدولي للطيران جنوب غربي لندن، إن المملكة تعمل على توسيع البنية التحتية لمطاراتها وإنشاء شركة طيران جديدة للركاب في العاصمة السعودية الرياض، والتي "تتقدم بشكل جيد للغاية".

وكجزء من الخطة، تتطلع الهيئة العامة للطيران المدني إلى التنسيق مع شركات النقل للتأكد من أن "الصورة العامة تبدو منطقية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد العراق على القصف التركي للمنتجع السياحي في محافظة دهوك كيف رد العراق على القصف التركي للمنتجع السياحي في محافظة دهوك
اكتشف المزيد