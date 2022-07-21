"فيتش" تتوقع ارتفاع أرباح البنوك الإماراتية بدعم من زيادة أسعار الفائدة

توقعت وكالة فيتش، أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى تعزيز الأرباح التشغيلية للبنوك الإماراتية بنسبة 11%.

وأضافت الوكالة أن ظروف السيولة في الإمارات جيدة مدعومة بنمو متواضع في القروض، حيث يقف معدل القروض إلى الودائع عند أدنى مستوياته في 10 سنوات.

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وأشارت "فيتش" إلى أن النسبة الأكبر من الرهونات العقارية في الإمارات بفائدة متغيرة، ما يعني أن البنوك قادرة على إعادة تسعيرها تماشيا مع ارتفاعات الفائدة.