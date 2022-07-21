بنوك الإمارات
"فيتش" تتوقع ارتفاع أرباح البنوك الإماراتية بدعم من زيادة أسعار الفائدة
أكدت أن ظروف السيولة في الدولة جيدة مدعومة بنمو متواضع في القروض
توقعت وكالة فيتش، أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى تعزيز الأرباح التشغيلية للبنوك الإماراتية بنسبة 11%.
وأضافت الوكالة أن ظروف السيولة في الإمارات جيدة مدعومة بنمو متواضع في القروض، حيث يقف معدل القروض إلى الودائع عند أدنى مستوياته في 10 سنوات.
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وأشارت "فيتش" إلى أن النسبة الأكبر من الرهونات العقارية في الإمارات بفائدة متغيرة، ما يعني أن البنوك قادرة على إعادة تسعيرها تماشيا مع ارتفاعات الفائدة.
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